Глава ПриватБанка Крумханзл заявил об угрозах работникам физической расправой

16 декабря, 2020, 14:37

СЕО государственного ПриватБанка Петр Крумханзл рассказал о давлении на членов правления учреждения и связал его с бывшими владельцами

Об этом СЕО ПриватБанка Петр Крумханзл рассказал в интервью "НВ".

Глава ПриватБанка отметил, что с декабря 2019 года, когда под учреждением организовывали митинги работников заводов Коломойского, практически ничего не изменилось.

"Повестки и вызовы на допросы членов правления продолжаются. Против нас открыто несколько новых дел. Добавились угрозы физической расправы", - пояснил Крумханзл.

Он добавил, что атаки на менеджмент банка начинаются тогда, когда учреждение принимает решение не в пользу лиц, компаний и даже сотрудников, которые связаны с бывшими акционерами или должностными лицами.

В частности он отметил, что новые атаки начались, когда госбанк решил не продлевать аренду двухсот отделений, принадлежащих компании бывших владельцев банка.

"Самый свежий пример - вы наверняка об этом слышали, было много шума в СМИ - суд первой инстанции отменил госрегистрацию права собственности ПриватБанка на офис в Днепре, в котором 1500 рабочих мест. Это здание перешло в собственность банка до национализации на законных основаниях как предмет ипотеки. Это уже попытка дестабилизации работы банка ", - добавил СЕО ПриватБанка.

Крумханзл отметил, что давление через силовиков в Днепре продолжается.

"В конце ноября 15 сотрудников банка получили повестки в днепровскую полицию по уголовному делу. ПриватБанк решил прекратить сотрудничество с двумя страховыми компаниями, которое началось задолго до национализации. Что это, как ни давление и вмешательство в работу банка?" - отметил управленец.

Крумханзл подчеркнул, что его удивляет скорость с которой приходят повестки работникам.

"Буквально через неделю после решения приходят повестки. Удивительно, что правоохранительные органы такие оперативные только в отношении нового руководства банка. Зато в отношении действий бывшего менеджмента до национализации за четыре года нет никаких результатов расследований", - отметил он.

По его словам, в банке угрозы членам правления связывают с реформированием работы с проблемным портфелем.

"Банк обратился в полицию, начато расследование. В какой-то степени мы привыкли жить и работать "как на войне". Нас пытаются запугать, пытаются заставить покинуть банк. Если давление усиливается, значит мы делаем правильные вещи. Анонимные угрозы физической расправой над женщиной - это низко и слабо ", - добавил Петр Крумханзл.

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