Финские ученые создали робота для исследования коронавируса

16 декабря, 2020, 21:01

В Финляндии ученые создали роботоголову для исследования механизмов распространения коронавируса, а также методов снижения риска заражения

Об этом сообщает Yle.

Как отмечается, Финский Государственный технический научно-исследовательский центр VTT, Университет Тампере и Ведомство здравоохранения и социального развития THL в рамках совместного проекта занимаются исследованием механизмов распространения коронавируса, а также методов снижения риска заражения.

Так, для исследований разработали искусственную человеческую голову, которая при дыхании, кашле и чихании образует капли и аэрозоли.

Ученые отмечают, что для исследования наиболее подходит именно робот, а не человек, ведь у робота точно определены размеры капель и их распространение в воздухе.

Путем исследования кашля работа можно установить, как маски и фильтры влияют на распространение капель. Сообщается, что организация Business Finland выделила на этот проект €300 тыс.

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