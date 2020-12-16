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Espreso.tvСпортFrance Football назвал лучшего арбитра всех времен

France Football назвал лучшего арбитра всех времен


фото: Getty Images
Издание France Football признал итальянского судью Пьерлуиджи Коллину лучшим футбольным арбитром всех времен

Об этом сообщает France Football.

За свою карьеру Пьерлуиджи Коллина отсудил 240 матчей чемпионата Италии и 109 международных встреч. Был главным арбитром финала Чемпионата мира - 2002 между Германией и Бразилией (0:2).

"Когда дело доходит до судей, первое, что приходит на ум, - это его фамилия. От своего дебюта в 1977 году до прощания в 2005 году Коллина написал историю футбола", - говорится в сообщении France Football.

С 2010 года Коллина работал куратором судейства Федерации футбола Украины, а с января 2017-го по 2019 год возглавлял департамент судейства ФИФА.

В 2011 году был включен в Зал славы итальянского футбола.

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