France Football назвал лучшего арбитра всех времен

16 декабря, 2020, 18:14

Издание France Football признал итальянского судью Пьерлуиджи Коллину лучшим футбольным арбитром всех времен

Об этом сообщает France Football.

За свою карьеру Пьерлуиджи Коллина отсудил 240 матчей чемпионата Италии и 109 международных встреч. Был главным арбитром финала Чемпионата мира - 2002 между Германией и Бразилией (0:2).

"Когда дело доходит до судей, первое, что приходит на ум, - это его фамилия. От своего дебюта в 1977 году до прощания в 2005 году Коллина написал историю футбола", - говорится в сообщении France Football.

С 2010 года Коллина работал куратором судейства Федерации футбола Украины, а с января 2017-го по 2019 год возглавлял департамент судейства ФИФА.

В 2011 году был включен в Зал славы итальянского футбола.

14 декабря издание France Football составило символическую сборную лучших игроков в истории.