Европейская Бизнес Ассоциация просит парламент поддержать поправку о более постепенном повышении акцизов на ТИЭНы

16 декабря, 2020, 13:22

Более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы) позволит избежать ежегодного падения реализации табачных изделий, увеличения доли незаконной торговли и невыполнения плана поступлений акциза с табачных изделий в государственный бюджет

Об этом говорится в официальном письме Европейской Бизнес Ассоциации председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкова, пишут "Українські новини".

В Европейской Бизнес Ассоциации напомнили, что в течение последних 3 лет объем легального рынка табачных изделий уменьшился на 32%, зато произошел резкий рост объемов незаконной торговли сигаретами - почти в 7 раз.

“Более постепенное повышение налога соответствует европейской практике, Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом от 27 июня 2014 г., по которому Украина взяла на себя обязательства постепенно согласовать свое законодательство с требованиями Директивы №2011/64/ЕС о структуре и ставке акцизного сбора на табачные изделия” - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Поэтому в Ассоциации призвали украинский парламент одобрить законопроект №4065 с соответствующей поправкой.

Кроме того, в Европейской Бизнес Ассоциации предложили в рамках упомянутого законопроекта также удлинить имеющийся график ежегодного повышения акцизов до 2030 г. (сейчас действует до 2025 г.), установив ежегодные темпы роста акциза на уровне 10%.

“Также обращаем внимание на необходимость сохранения действующей ставки адвалорной составляющей акцизного налога, поскольку ее повышение может привести к дестабилизации рынка табачных изделий” - прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике предложил несколько смягчить запланированный резкий рост акциза на ТИЭНы с января 2020

Так, по предложению Комитета, акциз должен вырасти не на 320%, как планировалось ранее, а на 200%, а также дополнительно каждый последующий год (до 2025 г.) на 30%.

Предложение Налогового комитета по более мягкому повышению акцизов на ТИЭНы поддержали и в другой ассоциации крупных иностранных инвесторов Украины - в Американской Торговой Палате.