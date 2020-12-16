Еврокомиссия включила "Вконтакте" и Telegram в список сетей, способствующих пиратству
16 декабря, 2020, 14:36
Европейская комиссия включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, российскую соцсеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram
Об этом говорится в документе ЕК, передает РБК-Украина .
"Правообладатели сообщают, что пользователи VK.com могут иметь несанкционированный доступ к фильмам и телевизионным шоу, в том числе с помощью встроенных видеопроигрывателей", - говорится в документе
Также отмечено, что пользователи могут делиться и загружать контент.
"Telegram включен в этот список наблюдения, поскольку заинтересованные стороны сообщают о недостаточной реакции Telegram на сообщения о нарушениях", - заявляют в Еврокомиссии.
Там добавили, что в Telegram есть публичные каналы, где можно обмениваться пиратским контентом.
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