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Ермак возглавит совет, который будет вести диалог с представителями ФЛП


фото: УП
Президент Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которого является наработка законодательных изменений по решению проблем микробизнеса

Об этом заявил руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей, эксперты, представители правительства и Офиса президента.

Ермак заявил, что сам возглавит координационный совет и лично будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности детали использования РРО.

По словам Ермака, он уже передал главам областных государственных администраций поручение президента сформировать рабочие группы от каждого региона. Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

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