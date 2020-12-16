Экс-клуб Роналду отреагировал на слухи о трансфере форварда сборной Украины

16 декабря, 2020, 15:26

Лиссабонский "Спортинг" не интересуется форвардом бельгийского "Гента" Романом Яремчуком

Об этом сообщает Record.

"Спортинг" находится в поисках нового форварда, который поможет команде закрепиться на первой строчке чемпионата Португалии. Лиссабонский клуб опережает "Бенфику" на 2 очка после 9-го тура.

Агенты предложили тренерскому штабу "Спортинга" услуги Романа Яремчука. Однако представители лиссабонцев отказались от кандидатуры 25-летнего украинца. Причины не сообщаются.

В этом сезоне Роман Яремчук провел 19 матчей, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 11 млн евро, а его контракт с "Гентом" рассчитан до лета 2023 года.

Воспитанником "Спортинга" является Криштиану Роналду. Португалец защищал цвета клуба с 1997-го по 2003-й год.