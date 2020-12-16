Экс-клуб Роналду отреагировал на слухи о трансфере форварда сборной Украины
Об этом сообщает Record.
"Спортинг" находится в поисках нового форварда, который поможет команде закрепиться на первой строчке чемпионата Португалии. Лиссабонский клуб опережает "Бенфику" на 2 очка после 9-го тура.
Агенты предложили тренерскому штабу "Спортинга" услуги Романа Яремчука. Однако представители лиссабонцев отказались от кандидатуры 25-летнего украинца. Причины не сообщаются.
В этом сезоне Роман Яремчук провел 19 матчей, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 11 млн евро, а его контракт с "Гентом" рассчитан до лета 2023 года.
Воспитанником "Спортинга" является Криштиану Роналду. Португалец защищал цвета клуба с 1997-го по 2003-й год.
- В ноябре Яремчук попал в "команду недели" в FIFA-21.
- 4 декабря руководство "Гента" приняло решение уволить главного тренера Вима де Деккера.
- 15 декабря сообщалось, что Роман Яремчук может продолжить карьеру в "Спортинге" из Лиссабона.
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