Египет усилил контроль за достоверностью COVID-сертификатов для украинских туристов
Об этом сообщило посольство Украины в Египте в Facebook.
"Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающих египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия", - говорится в сообщении.
Требования к сертификатам ПЦР-тестов заключаются в том, что:
- сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;
- сертификат должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;
- сертификат не должен содержать никаких исправлений, подтираний или правок;
- сертификат должен содержать информацию о проведенном виде теста;
- в сертификате должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.
- сертификат должен быть выдан на английском языке.
- сертификат должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.
- не принимаются сертификаты, заполненные от руки.
В случае, если египетская сторона будет иметь сомнения в достоверности теста, она может потребовать проведения повторного теста по прилету. Если тест окажется положительным, туристов будут изолировать до момента получения отрицательного результата.
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