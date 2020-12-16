Египет усилил контроль за достоверностью COVID-сертификатов для украинских туристов

Требования к сертификатам ПЦР-тестов заключаются в том, что:

- сертификат должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;

- в сертификате должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.

- не принимаются сертификаты, заполненные от руки.

В случае, если египетская сторона будет иметь сомнения в достоверности теста, она может потребовать проведения повторного теста по прилету. Если тест окажется положительным, туристов будут изолировать до момента получения отрицательного результата.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb