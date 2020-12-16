Более 130 тыс. ФЛП и наемных работников за два дня подали заявления через "Дию" на получение 8 тыс. грн

16 декабря, 2020, 10:41

Заявления на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи через "Дию" подали 133 874 физических лиц-предпринимателей и наемных работников

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram.

По его информации, по состоянию на 7:00 16 декабря успешных заявлений через "Дию" было подано 133 874. В частности, через мобильное приложение было подано 108 545 заявлений, а через портал - 25329.