Арест за наркопреступления без права на залог: Рада одобрила законопроект Зеленского
16 декабря, 2020, 16:02
Верховная Рада одобрила законопроект о запрете назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проголосовали 263 нардепа.
Инициатором проекта закона выступил президент Владимир Зеленский.
Законопроект предусматривает избрание меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса.
В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
- Напомним, в конце июля текст соответствующего законопроекта президента Владимира Зеленского появился на сайте Верховной Рады.
- В сентябре Верховная Рада приняла его за основу.
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