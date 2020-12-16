Арест за наркопреступления без права на залог: Рада одобрила законопроект Зеленского

16 декабря, 2020, 16:02

Верховная Рада одобрила законопроект о запрете назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За проголосовали 263 нардепа.

Инициатором проекта закона выступил президент Владимир Зеленский.

Законопроект предусматривает избрание меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Напомним, в конце июля текст соответствующего законопроекта президента Владимира Зеленского появился на сайте Верховной Рады.

В сентябре Верховная Рада приняла его за основу.

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