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Espreso.tvЭкономикаАнтимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный комитет Украины признал действия группы ДТЭК (в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг") в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в исследуемый период с июля по октябрь 2019 года злоупотреблением монопольным положением и наложил на компании группы штрафы общей сумму более 275, 2 млн грн

"Остров Бурштынской ТЭС" - особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом "острове" производит ОАО "ДТЭК Западэнерго".

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Комитет установил, что АО "ДТЭК Западэнерго", начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте "рынок на сутки вперед" (РСВ) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это привело к росту объемов продаж АО "ДТЭК Западэнерго" электрической энергии в сегменте "балансирующий рынок" по более высоким ценам.

Кроме этого, акционерное общество устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РСВ завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки. Такие действия не могли поступить без сохранения значительных долей АО "ДТЭК Западэнерго". Этому способствовала практика, которую применяло ООО "Д.Трейдинг", ограничивая доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону "Остров Бурштынской ТЭС". Компания в течение июля - октября 2019 выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличение доли АО "ДТЭК Западэнерго" на территории "Остров Бурштынской ТЭС".

Выгоду от этих действий получило и само ООО "Д.Трейдинг", устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РДН.

Пострадавшими от таких действий энергетических компаний оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова. Бизнес направления получил значительно выше тарифы и значительно потерял в конкурентоспособности. Граждане частично были защищены от аппетитов энергетиков, поскольку подпадали под действие ПСО - механизма возложения специальных обязанностей участников рынка с целью обеспечения доступности электроэнергии для населения. Однако и они ощутили на себе подорожание электричества, ведь каждая копейка рост стоимости киловатта отображалась на стоимости большинства товаров, произведенных в указанных регионах.

По результатам расследования Антимонопольный комитет принял решение, которым признал:

  • действия АО "ДТЭК Западэнерго" в течение 29.07.2019 - октябрь 2019 по уменьшению объемов продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в часы минимальной нагрузки, нарушения в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением;
  • действия АО "ДТЭК Западэнерго" в июле - октябре 2019 на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" относительно установления в заявках на продажу электрической энергии на РСВ завышенных и экономически необоснованных цен нарушения в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением;
  • действия ООО "Д.Трейдинг" в июле - октябре 2019 при участии в суточных аукционах с распределения пропускной способности в направлении Словакия-Украина приведшими к нарушениям со стороны АО "ДТЭК Западэнерго", которые в свою очередь обеспечили ООО "Д. Трейдинг "дополнительный доход.

Решением Комитета за указанные нарушения в АО "ДТЭК Западэнерго" были наложены штрафы в размере более 176 млн грн, а на ООО "Д.Трейдинг" - более 99,2 млн грн.

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