Английские клубы начали "охоту" на футболиста "Шахтера"
16 декабря, 2020, 17:21
Английские клубы "Арсенал" и "Лидс" хотят оформить трансфер полузащитника донецкого "Шахтера" Манора Соломона
Об этом сообщает Gooner.
Клубы АПЛ "Арсенал" и "Лидс" активно следят за Соломоном и планируют сделать официальные предложения "Шахтеру". Обе команды нуждаются в усилении атакующей линии и готовы начать "охоту" на израильского вингера.
Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 17 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.
- В августе "Шахтер" не отпустил за 12 млн евро в итальянскую "Аталанту" израильского полузащитника Манора Соломона.
- 8 октября Соломон заявил, что украинцы больше уважают иностранца, который разговаривает по-украински, а не по-русски.
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