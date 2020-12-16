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Espreso.tvСпортАнглийские клубы начали "охоту" на футболиста "Шахтера"

Английские клубы начали "охоту" на футболиста "Шахтера"


фото: Getty Images
Английские клубы "Арсенал" и "Лидс" хотят оформить трансфер полузащитника донецкого "Шахтера" Манора Соломона

Об этом сообщает Gooner.

Клубы АПЛ "Арсенал" и "Лидс" активно следят за Соломоном и планируют сделать официальные предложения "Шахтеру". Обе команды нуждаются в усилении атакующей линии и готовы начать "охоту" на израильского вингера.

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 17 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.

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