Английские клубы начали "охоту" на футболиста "Шахтера"

16 декабря, 2020, 17:21

Английские клубы "Арсенал" и "Лидс" хотят оформить трансфер полузащитника донецкого "Шахтера" Манора Соломона

Об этом сообщает Gooner.

Клубы АПЛ "Арсенал" и "Лидс" активно следят за Соломоном и планируют сделать официальные предложения "Шахтеру". Обе команды нуждаются в усилении атакующей линии и готовы начать "охоту" на израильского вингера.

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 17 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.