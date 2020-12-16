15 декабря оккупанты на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции и продолжили обстрелы с начала нового времени
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в пригороде Авдеевки захватчики 4 раза открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
Вблизи Опытного и Водяного, что на Приазовье оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы: россияне использовали как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
"Огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.
15 декабря боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
С начала текущих суток 16 декабря вблизи Водяного оккупанты стреляли из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Огонь бойцы ООС не раскрывали. Боевых потерь и ранений в результате этого обстрела не было.
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