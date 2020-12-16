15 декабря оккупанты на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции и продолжили обстрелы с начала нового времени

16 декабря, 2020, 07:46

Во вторник, 15 декабря, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 11 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в пригороде Авдеевки захватчики 4 раза открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Вблизи Опытного и Водяного, что на Приазовье оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы: россияне использовали как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

"Огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

15 декабря боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала текущих суток 16 декабря вблизи Водяного оккупанты стреляли из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Огонь бойцы ООС не раскрывали. Боевых потерь и ранений в результате этого обстрела не было.

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