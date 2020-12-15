Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 901 женщине

15 декабря, 2020, 19:07

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, за обеспечение образцового воспитания детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развитие их творческих способностей, формирование высоких духовных и моральных качеств отмечена 901 украинская женщина.

Отмечается, что почетное звание "Мать-героиня" присвоено многодетным матерям, воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.

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