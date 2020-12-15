Заманивал жертв через соцсети: в Японии мужчину, убившего девять человек, приговорили к смертной казни

15 декабря, 2020, 20:35

В Японии приговорили к смертной казни Такахиро Ширайшы, которого признали виновным в убийстве девяти человек

Об этом сообщает NHK .

Такахиро находил в соцсетях людей, которые хотели совершить самоубийство. Он заманивал их к себе, обещая помочь им умереть.

Восемь убитых были молодыми женщинами от 15 лет, один убитый - 20-летний парень, у которого, вероятно, возник конфликт с Такахиро. Ширайшы задержали в 2017 году, когда в его квартире нашли человеческие части тела.