Заманивал жертв через соцсети: в Японии мужчину, убившего девять человек, приговорили к смертной казни
Об этом сообщает NHK .
Такахиро находил в соцсетях людей, которые хотели совершить самоубийство. Он заманивал их к себе, обещая помочь им умереть.
Восемь убитых были молодыми женщинами от 15 лет, один убитый - 20-летний парень, у которого, вероятно, возник конфликт с Такахиро. Ширайшы задержали в 2017 году, когда в его квартире нашли человеческие части тела.
Суд общественных заседателей по этому делу начался в сентябре в отделении токийского окружного суда в Татикава.
Отмечается, что в центре внимания на процессе был вопрос о том, дали ли жертвы свое согласие на то, чтобы их убили.
Сторона обвинения утверждала, что все жертвы сопротивлялись во время нападений. Это свидетельствует о том, что они не хотели своей смерти. Обвинители требовали высшей меры наказания. В октябре Такахиро заявил, что признает свою вину.
Председательствующий судья Яна Наокуни сказал, что ни одна из жертв не хотела быть убитой, и вина подсудимого полностью доказана. Судья поддержал требование стороны обвинения и приговорил Такахиро к смертной казни.