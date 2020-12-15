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Espreso.tvМирЗаманивал жертв через соцсети: в Японии мужчину, убившего девять человек, приговорили к смертной казни

Заманивал жертв через соцсети: в Японии мужчину, убившего девять человек, приговорили к смертной казни

В Японии приговорили к смертной казни Такахиро Ширайшы, которого признали виновным в убийстве девяти человек

Об этом сообщает NHK .

Такахиро находил в соцсетях людей, которые хотели совершить самоубийство. Он заманивал их к себе, обещая помочь им умереть.

Восемь убитых были молодыми женщинами от 15 лет, один убитый - 20-летний парень, у которого, вероятно, возник конфликт с Такахиро. Ширайшы задержали в 2017 году, когда в его квартире нашли человеческие части тела.

Суд общественных заседателей по этому делу начался в сентябре в отделении токийского окружного суда в Татикава.

Отмечается, что в центре внимания на процессе был вопрос о том, дали ли жертвы свое согласие на то, чтобы их убили.

Сторона обвинения утверждала, что все жертвы сопротивлялись во время нападений. Это свидетельствует о том, что они не хотели своей смерти. Обвинители требовали высшей меры наказания. В октябре Такахиро заявил, что признает свою вину.

Председательствующий судья Яна Наокуни сказал, что ни одна из жертв не хотела быть убитой, и вина подсудимого полностью доказана. Судья поддержал требование стороны обвинения и приговорил Такахиро к смертной казни.

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