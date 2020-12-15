За прошедшие сутки россияне 4 раза обстреляли бойцов ООС и продолжили обстрелы после полуночи

15 декабря, 2020, 07:48

В понедельник, 14 декабря, российские войска в зоне проведения операции объединенных сил 4 раза обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Первую огневую провокацию окуванты совершили в районе населенного пункта Шумы - дважды вели неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов.

Впоследствии вблизи Авдеевки и Песок захватчики сделали по несколько выстрелов из стрелкового оружия.

"Все огневые провокации противника не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

14 декабря боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала суток 15 декабря россияне открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки.

Потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил вследствие этой провокации нет, огонь украинские военные не открывали.

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