Из 10 человек, прибывающих с оккупированной Луганщины, 7-8 больны коронавирусом, - председатель ОГА

15 декабря, 2020, 15:50

Из 10 человек, пересекающих линию разграничения из оккупированных районов на подконтрольную территорию Луганщины, 7-8 болеют COVID-19

Об этом заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УП.

"На неподконтрольной территории ведь "нет ковида", там же "пневмония" у них и все: "ковида нет", как, собственно, и лечения. Из 10 человек, переходящих на нашу территорию, 7-8 положительные (по результатам теста на коронавирус, - ред.)", - заявил он.

Гайдай отметил, что люди часто относятся безответственно к заражению коронавирусом, в частности, не хотят проходить самоизоляцию.