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Espreso.tvМирИстория об отравлении Навального может ускорить перезагрузку власти в России, - Климкин

История об отравлении Навального может ускорить перезагрузку власти в России, - Климкин


фото: reuters
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что расследование отравления оппозиционера Алексея Навального - новый этап эмоционального и политического давления на Россию и ее власть

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Эспрессо.TV .

На вопрос, может ли история с Навальным началом конца президента Владимира Путина, Климкин отметил, что эта история может реально ускорить перезагрузку власти в России.

"Станет ли именно она началом конца? Я думаю, что это реально новый этап и это реальный этап и эмоционального, и политического давления на Россию и ее власть. На фоне перезагрузки власти в США, на фоне того, что будет администрация Байдена, примерно через месяц, все эти пазлы тут как тут как раз сходятся ", - подчеркнул он.

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