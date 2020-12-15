История об отравлении Навального может ускорить перезагрузку власти в России, - Климкин

15 декабря, 2020, 16:26

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что расследование отравления оппозиционера Алексея Навального - новый этап эмоционального и политического давления на Россию и ее власть

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Эспрессо.TV .

На вопрос, может ли история с Навальным началом конца президента Владимира Путина, Климкин отметил, что эта история может реально ускорить перезагрузку власти в России.

"Станет ли именно она началом конца? Я думаю, что это реально новый этап и это реальный этап и эмоционального, и политического давления на Россию и ее власть. На фоне перезагрузки власти в США, на фоне того, что будет администрация Байдена, примерно через месяц, все эти пазлы тут как тут как раз сходятся ", - подчеркнул он.

Напомним, 14 декабря было обнародовано расследования The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel, согласно которому к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. Журналисты выяснили, что отравление в Томске было уже второй попыткой покушения на Навального. Первое покушение было совершено в Калининграде, тогда пострадала жена Навального Юлия.

Навальный убежден, что попытка покушения на него была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным.

Навальный обратился в Следственный комитет РФ и ФСБ в связи со своим отравлением "новичком".

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