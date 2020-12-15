Японцы продемонстрировали образцы породы с астероида Рюгу

15 декабря, 2020, 16:03

15 декабря японские ученые открыли первую из трех капсул с образцами, которые получил аппарат "Хаябуса-2" с астероида 162173 Рюгу

Об этом сообщает Агентство аэрокосмических исследований Японии.

Ученые предполагают, что второй контейнер пуст, тогда как третий содержит образцы, которые отобрали под поверхностью астероида.

Ученые взяли образцы газа из контейнера и анализ подтвердил, что газ именно с астероида Рюгу. Это первый в истории образец газа, полученного с астероида.

Исследователи объяснили, что собрали нетронутые образцы под поверхностью астероида, чтобы исследовать породу, которая не менялась под влиянием космоса, в частности из-за излучения.

По словам японских ученых, образцы могут помочь нам лучше понять происхождение жизни на Земле и в Солнечной системе.

Миссия к астероиду 162173 Рюгу расположенного за 300 млн километров от Земли стартовала в 2014 году.

В феврале 2019 "Хаябуса-2" впервые спустила ровер на поверхность астероида и собрала образцы пыли с поверхности, а в июне того же года - впервые в истории аэронавтики собрала образцы из-под его поверхности. Для этого "Хаябуса-2" перед тем ударила по поверхности астероида, образовав на ней кратер.

После полутора лет исследований "Хаябуса-2" начала возвращение на Землю. В ноябре - начале декабря 2020 года миссия осуществила несколько коррекций курса. Утром 5 декабря по киевскому времени "Хаябуса-2" успешно отделила капсулу с образцами астероида Рюгу на расстоянии 220 тыс. км от Земли.

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