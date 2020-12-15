Вифлеемский огонь мира привезли в зону ООС

15 декабря, 2020, 16:03

В район проведения операции Объединенных сил привезли Вифлеемский огонь мира

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что седьмой год подряд огонь Вифлеема пластуны передают на передовые позиции украинской армии и прифронтовые города Донецкой и Луганской областей.

На Донбассе огонь передали главному капеллану ООС Дмитрию Присяжному.

Планируется, что он будет доставлен в каждое подразделение.