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Espreso.tvОбществоВифлеемский огонь мира привезли в зону ООС

Вифлеемский огонь мира привезли в зону ООС


фото: pressjfo.news
В район проведения операции Объединенных сил привезли Вифлеемский огонь мира

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что седьмой год подряд огонь Вифлеема пластуны передают на передовые позиции украинской армии и прифронтовые города Донецкой и Луганской областей.

На Донбассе огонь передали главному капеллану ООС Дмитрию Присяжному.

Планируется, что он будет доставлен в каждое подразделение.

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