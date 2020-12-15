Вифлеемский огонь мира привезли в зону ООС
15 декабря, 2020, 16:03
В район проведения операции Объединенных сил привезли Вифлеемский огонь мира
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что седьмой год подряд огонь Вифлеема пластуны передают на передовые позиции украинской армии и прифронтовые города Донецкой и Луганской областей.
На Донбассе огонь передали главному капеллану ООС Дмитрию Присяжному.
Планируется, что он будет доставлен в каждое подразделение.
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