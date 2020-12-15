Выборы президента США: голосование выборщиков дало Байдену 306 голосов, Трампу - 232
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Для победы на президентских выборах кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков. Таким образом, Байден получил на 36 голосов выборщиков больше необходимого минимума и на 74 голоса больше, чем его оппонент.
В частности Байдена поддержали выборщики всех 6 штатов, результаты голосования которых команда Трампа пыталась обжаловать, - Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина.
В то же время Трамп и в дальнейшем отказывается признавать поражение - республиканцы организовали условный "параллельный подсчет" голосов выборщиков от штатов, в которых победу Байдена Трамп считает результатом нарушений.
По словам представителя Белого дома Стивена Миллера, команда Трампа делает это, чтобы и дальше пытаться отстаивать свое мнение в судах. При этом, по его мнению, фамилия победителя можно будет окончательно назвать только 20 января - в день инаугурации.
"В Конституции упоминается только одна дата: это 20 января. У нас больше чем достаточно времени на то, чтобы ложные результаты этих проведенных с нарушениями выборов. И тогда Дональда Трампа провозгласят победителем", - сказал Миллер.
Ранее личный юрист Трампа Руди Джулиани заявил, что адвокаты продолжат подавать иски о признании результатов выборов недействительными даже после того, как один из таких исков отклонил Верховный суд США.
- Напомним, Минюст США не нашел существенных нарушений на выборах президента США.
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