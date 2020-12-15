Венедиктова решила "взять под контроль" расследование дел о коррупции в украинском футболе

Об этом она написала в Facebook.

"Следующее уголовное производство, в котором я хочу разобраться и взять под контроль ход следственных действий - дело о возможных преступлениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины", - написала Венедиктова.

Она добавила, что присоединится к группе прокуроров уже с 16 декабря.

"В свое время дело было очень громким, сопровождалось журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло как холодец", - отметила Венедиктова.

Отметим, что в 2019 году НАБУ проводило обыски в офисе Украинской ассоциации футбола. Впоследствии, в том же году, Верховная Рада создала временную следственную комиссию по коррупции в Украинской ассоциации футбола. Комиссия должна была проверить возможные факты коррупции со стороны президента УАФ Андрея Павелко, который в парламенте 8 созыва возглавлял бюджетный комитет Рады. По данным следствия, он якобы мог быть причастным к возможному хищению бюджетных денег, выделенных на строительство футбольных полей с искусственным покрытием.

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