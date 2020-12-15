В Украине от COVID-19 в течение суток умерли 233 человека, зарегистрировано 8416 новых заражений

15 декабря, 2020, 08:51

По состоянию на утро вторника, 15 декабря, в Украине зафиксировано 909 082 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 15 480 - летальные, 522868 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 14 декабря была зафиксирована 8416 случаев коронавируса (из них дети - 412, медработники - 447), 233 пациентов умерли, 16150 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 93302 случаи;

Винницкая область - 19 977 случаев;

Волынская область - 28 527 случаев;

Днепропетровская область - 49 961 случай;

Донецкая область - 30062 случаи;

Житомирская область - 34 511 случаев;

Закарпатская область - 26 281 случай;

Запорожская область - 43 034 случая;

Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;

Киевская область - 49 335 случаев;

Кировоградская область - 7273 случая;

Луганская область - 7987 случаев;

Львовская область - 54 233 случая;

Николаевская область - 24404 случаи;

Одесская область - 59 113 случаев;

Полтавская область - 30 025 случаев;

Ровенская область - 36 599 случаев;

Сумская область - 36 098 случаев;

Тернопольская область - 31 374 случая;

Харьковская область - 62 708 случаев;

Херсонская область - 14 346 случаев;

Хмельницкая область - 34 919 случаев;

Черкасская область - 32 272 случая;

Черновицкая область - 37 080 случаев;

Черниговская область - 24 786 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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