В Украине от COVID-19 в течение суток умерли 233 человека, зарегистрировано 8416 новых заражений
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 14 декабря была зафиксирована 8416 случаев коронавируса (из них дети - 412, медработники - 447), 233 пациентов умерли, 16150 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 93302 случаи;
Винницкая область - 19 977 случаев;
Волынская область - 28 527 случаев;
Днепропетровская область - 49 961 случай;
Донецкая область - 30062 случаи;
Житомирская область - 34 511 случаев;
Закарпатская область - 26 281 случай;
Запорожская область - 43 034 случая;
Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;
Киевская область - 49 335 случаев;
Кировоградская область - 7273 случая;
Луганская область - 7987 случаев;
Львовская область - 54 233 случая;
Николаевская область - 24404 случаи;
Одесская область - 59 113 случаев;
Полтавская область - 30 025 случаев;
Ровенская область - 36 599 случаев;
Сумская область - 36 098 случаев;
Тернопольская область - 31 374 случая;
Харьковская область - 62 708 случаев;
Херсонская область - 14 346 случаев;
Хмельницкая область - 34 919 случаев;
Черкасская область - 32 272 случая;
Черновицкая область - 37 080 случаев;
Черниговская область - 24 786 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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