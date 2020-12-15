В США признали безопасной вакцину от Moderna

15 декабря, 2020, 17:25

Сотрудники Управления контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) признали безопасной разработанную компанией Moderna вакцину от коронавируса

Об этом сообщает CNBC.

По словам работников регулятора, результаты клинических испытаний и данные о безопасности вакцины "отвечают рекомендациям относительно предоставления разрешения на использование вакцины для прекращения коронавируса".

Акции компании выросли на 1,5% после объявления новости.

Специальный комитет FDA еще должен рекомендовать использование вакцины, которая была разработана американской компании Moderna, а сам регулятор одобрить ее. Это формальное решение ожидают в ближайшие дни.

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Отмечается, что на прошлой неделе комитет рекомендовал использование вакцины, которая была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, а на следующий день ее одобрил и FDA.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что первая в Соединенных Штатах прививка от коронавируса COVID-19 уже сделана.

По состоянию на утро 15 мая в мире в целом подтвердили более 73 млн случаев коронавируса.

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