В Минэкономики пояснили, как бизнесу получить единовременную компенсацию ЕСВ: инструкция и условия

15 декабря, 2020, 11:29

В Украине начала действовать еще одна программа для поддержки бизнеса на время карантина - это одноразовая компенсация бизнеса единого социального взноса (ЕСВ)

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, воспользоваться программой могут только юридические лица, чья деятельность будет временно приостановлена в связи с усилением карантина. Исчерпывающий список субъектов хозяйственной деятельности по Классификации видов экономической деятельности (КВЭД) опубликован на сайте Минэкономики.

Размер единовременной компенсации рассчитывается как среднее значение уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев.

В ведомстве пояснили, что для получения помощи с 14 до 21 декабря необходимо подать в территориальный орган Государственной налоговой службы (ГНС) по месту учета заявление в электронной форме с использованием средства квалифицированного электронной подписи.

В заявлении необходимо указать следующие данные: код территориального органа ГНС; название территориального органа ГНС; информацию о субъекте хозяйствования (налоговый номер, наименование, контактный телефон); код и название основного вида экономической деятельности согласно КВЭД; банковские реквизиты для перечисления суммы (счет IBAN) ФИО и подпись руководителя.

Заявление рассматривается территориальным органом ГНС в течение трех рабочих дней со дня получения.

О результатах рассмотрения заявления субъекта хозяйствования направляется квитанция о внесении данных заявления в реестр (вторая квитанция), которая формируется в автоматическом режиме (в электронной форме) и является подтверждением внесения данных заявления в реестр.

Отмечается, что возмещение смогут получить компании, которые не имеют задолженности по уплате ЕСВ на дату вступления в силу Закона, то есть по состоянию на 10 декабря 2020

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