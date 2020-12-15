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Espreso.tvОбществоВ Харькове на улице обнаружили боевую гранату

В Харькове на улице обнаружили боевую гранату

Полицейские в Киевском районе Харькова на тротуаре обнаружили гранату РГД-5

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В Киевский отдела полиции от оператора службы "102" поступило сообщение о том, что у бордюра по улице Леся Сердюка лежит граната", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления ГУ Нацполиции в Харьковской области и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Боеприпас будет обезврежен за пределами города.

Факт события зарегистрирован в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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