В Харькове на улице обнаружили боевую гранату

15 декабря, 2020, 17:53

Полицейские в Киевском районе Харькова на тротуаре обнаружили гранату РГД-5

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В Киевский отдела полиции от оператора службы "102" поступило сообщение о том, что у бордюра по улице Леся Сердюка лежит граната", - говорится в сообщении.