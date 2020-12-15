В каждой 4-й больнице мира нет воды, туалетов и средств гигиены, - заявление ВОЗ и ЮНИСЕФ

15 декабря, 2020, 10:15

В каждом четвертом медицинском учреждении в мире нет водопровода

Об этом говорится в заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ, передает Укринформ .

"Работая в учреждениях, где нет чистой воды, нормальных туалетов и даже мыла, медицинские работники и пациенты подвергают свою жизнь опасности", - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Она добавила, что такая ситуация была и в COVID-19, "но сейчас такие проявления неравенства уже нельзя игнорировать".

Сейчас в таких условиях работают и лечатся почти 1,8 миллиарда человек. Все они подвержены повышенному риску инфицирования коронавирусом.

Согласно этим заявлением ЮНИСЕФ и ВОЗ, оказалось, что в каждой четвертой больнице нет водоснабжения, в каждой третьей - устройств для гигиенической обработки рук, в каждом десятом заведении нет никаких предметов санитарии, в том числе туалетов

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в 47 наименее развитых странах мира, где в каждой второй больнице и поликлинике нет водоснабжения, а в трех из пяти нет туалетов.