В бюджете-2021 сократили расходы на органы местного самоуправления, но акциз на топливо оставили в громадах, - Васильченко

15 декабря, 2020, 22:10

Государственный бюджет на 2021 год содержит урезанное финансирование органов местного самоуправления, однако акциз по продаже горючего направили в бюджеты громад

Такие негативные и позитивные особенности сметы выделила Галина Васильченко, нардеп от фракции "Голос", член финансового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"У нас есть очень много критических замечаний (по бюджету-2021, - ред.) В частности, очень существенный дефицит бюджета. Второе - существенно недофинансируется медицинская сфера: например, на вакцинацию заложено всего 2,6 млрд грн, тогда как нужно 15 млрд грн", - сказала Васильченко.

По ее словам, в смете государства сокращены расходы на органы местного самоуправления.

"Между первым и вторым чтением на 2 млрд грн сократилась субвенция на органы местного самоуправления, еще на 4,9 млрд грн сократился фонд регионального развития - там осталось только 4 млрд грн", - пояснила нардеп.

Она назвала и то, что оценивает положительно в государственном бюджете.

"Оставили акциз продажи горючего местным громадам, а это 7,5 млрд грн для органов местного самоуправления. Для громад это очень важно, ведь в доходной части бюджета ОТГ весомую долю занимают поступления акциза по продаже горючего", - пояснила представительница финансового комитета.