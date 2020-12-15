В бюджете-2021 сократили расходы на органы местного самоуправления, но акциз на топливо оставили в громадах, - Васильченко
Такие негативные и позитивные особенности сметы выделила Галина Васильченко, нардеп от фракции "Голос", член финансового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"У нас есть очень много критических замечаний (по бюджету-2021, - ред.) В частности, очень существенный дефицит бюджета. Второе - существенно недофинансируется медицинская сфера: например, на вакцинацию заложено всего 2,6 млрд грн, тогда как нужно 15 млрд грн", - сказала Васильченко.
По ее словам, в смете государства сокращены расходы на органы местного самоуправления.
"Между первым и вторым чтением на 2 млрд грн сократилась субвенция на органы местного самоуправления, еще на 4,9 млрд грн сократился фонд регионального развития - там осталось только 4 млрд грн", - пояснила нардеп.
Она назвала и то, что оценивает положительно в государственном бюджете.
"Оставили акциз продажи горючего местным громадам, а это 7,5 млрд грн для органов местного самоуправления. Для громад это очень важно, ведь в доходной части бюджета ОТГ весомую долю занимают поступления акциза по продаже горючего", - пояснила представительница финансового комитета.
- Верховная Рада 15 декабря приняла законопроект о государственном бюджете 289 голосами народных депутатов. За проголосовали 215 нардепов от "Слуги народа", представители "Батькивщины", групп "За будущее" и "Доверие".
- Депутатские группы "За будущее" и "Доверие" почти полностью состоят из мажоритарщиков, обратила внимание корреспондент Еспресо.TV Валерия Пашко в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы". По ее данным, эти политсилы голосовали за бюджет из-за выделения 6 млрд грн на социально-экономическое развитие (так называемый соцэконом - деньги, которые мажоритарщики тратят на свои округа).