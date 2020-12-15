Умер обладатель Суперкубка Европы в составе "Динамо" Петр Слободян

15 декабря, 2020, 12:28

На 68-м году жизни скончался бывший футболист "Динамо" Петр Слободян, который выигрывал с киевским клубом Суперкубок УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

"Динамо" Петр Слободян выступал с 1975 по 1979 годы. С киевлянами он стал обладателем Суперкубка УЕФА 1975, чемпион СССР 1975 и 1977 годов. В Киеве футболист провел пять сезонов и сыграл около 100 матчей. Из-за травм футболист завершил карьеру в 27 лет.

После завершения карьеры футболиста Петр Слободян начал работать преподавателем на кафедре физического воспитания университета имени Шевченко. Впоследствии стал заведующим кафедрой. Параллельно выступал за команду ветеранов киевского "Динамо", которую некоторое время возглавлял.

Должность в университете оставил в 1998 году, а в 2001 возглавил киевскую "Оболонь", которую вывел в высшую лигу. Возглавлял столичный клуб с 2001 по 2004 и с 2006 по 2008 годы.

После завершения работы в "Оболони" вернуться к преподавательской деятельности.

Напомним, в июле на 66-м году жизни скончался бывший футболист киевского "Динамо" Владимир Лозинский.

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