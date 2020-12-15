Уменьшили выплаты на медицину, образование и местное самоуправление. Бюджет на 2021 год не был готов к принятию, - Васильченко

15 декабря, 2020, 20:40

Власть вложила в этот бюджет все, чтобы не вывести страну из экономического кризиса. А наоборот, только помочь обогатиться олигархам

Такое мнение высказала народный депутат фракция "Голос" Галина Васильченко в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"У нас тотальный дефицит пенсионного фонда, медицинских выплат, повышения заработной платы учителям и военным. И это не учтено в утвержденной смете государства. Такое ощущение, что власть сделала все, чтобы загнать страну в еще больший экономический кризис. Именно поэтому фракция "Голос" не поддерживала и не голосовала за бюджет на 2021 год", - заявила она.

Васильченко также отметила, что в утвержденном бюджете правительство выделило меньше средств на развитие местного самоуправления чем в текущем году.

"Вопиющим является и тот факт, что на развитие органов местного самоуправления уменьшают расходы. То есть, по новой смете местные громады смогут завершить какие-то проекты, но о создании новых речи не идет", - добавила Галина Васильченко.