Украинец Новиков завоевал бронзу Кубка мира в категории Беленюк

15 декабря, 2020, 11:50

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал бронзовую медаль Кубка мира в категории, где выступает Жан Беленюк

Об этом сообщает wrestling_ukr в Instagram.

На индивидуальном Кубке мира Семен Новиков завоевал бронзу в категории до 87 кг, где он конкурирует в сборной Украины с Жаном Беленюк.

Семен Новиков в схватке за третье место победил иранца Хоссейна Ахмада Нури со счетом 12: 4.

Еще один украинец Николай Кучмий завоевал бронзовую награду в категории до 130 кг. Украинец выиграл у Давида Овасапяна из Армении - 4: 2.

Напомним, 12 февраля Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы в категории 87 кг.

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