Три палатки на Майдане нам удалось отвоевать, - лидер ФОП-протестующих о столкновениях с полицией
15 декабря, 2020, 22:41
Координатор движения SAVEФОП Владислав Орлов рассказал о ситуации на Майдане Независимости и столкновениях с полицией во время протестов
Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV .
"Сейчас ситуация стабилизировалась. Около 500 человек остаются сейчас на Майдане. Три палатки нам удалось отвоевать. Почему правоохранители агрессивно настроены - не могу ответить на это. Никаких провокаций не было. Они стояли в большом количестве. Ничего им не угрожало. Около 10 человек пострадали у нас. Одна женщина с травмой глаза, также с черепно-мозговой травмой... Мы не понимаем этого. Я себя чувствую хорошо, а вот другим меньше повезло", - сказал Орлов.
Он добавил, что столкновения во время протеста напомнили ему события на Майдане в 2013 году.
- Напомним, 15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой на Майдан Независимости, зажигая файеры. Во время попыток установки палаток на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией. Пострадали около 40 правоохранителей.
- Впоследствии, ФОПы-митингующие установили на Майдане около 10 палаток.
- Во время демонтажа установленных палаток на Майдане Независимости произошли столкновения между ФОПами-протестующими и правоохранителями .
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