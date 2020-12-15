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Espreso.tvОбществоТри палатки на Майдане нам удалось отвоевать, - лидер ФОП-протестующих о столкновениях с полицией

Три палатки на Майдане нам удалось отвоевать, - лидер ФОП-протестующих о столкновениях с полицией


фото: Радіо Свобода
Координатор движения SAVEФОП Владислав Орлов рассказал о ситуации на Майдане Независимости и столкновениях с полицией во время протестов

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV .

"Сейчас ситуация стабилизировалась. Около 500 человек остаются сейчас на Майдане. Три палатки нам удалось отвоевать. Почему правоохранители агрессивно настроены - не могу ответить на это. Никаких провокаций не было. Они стояли в большом количестве. Ничего им не угрожало. Около 10 человек пострадали у нас. Одна женщина с травмой глаза, также с черепно-мозговой травмой... Мы не понимаем этого. Я себя чувствую хорошо, а вот другим меньше повезло", - сказал Орлов.

Он добавил, что столкновения во время протеста напомнили ему события на Майдане в 2013 году.

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