Теперь мы должны уведомлять судей о проверке имущественного положения, - Новиков
Об этом в эфире программы "Главное" на Еспресо.TV рассказал председатель НАПК Александр Новиков.
"Фактически изменений никаких нет. Фактически это тот закон, который существовал на момент принятия решения Конституционным судом. Единственное, он выделяет судей в отдельную категорию субъектов проверки. Закон запрещает вносить предписания в Конституционный суд и судьям вообще. Еще недостатки? Мы фактически не сможем проводить мониторинг образа жизни судей. Закон предусматривает, что мы должны уведомлять судей о таком мониторинге. О чем это? Например, судья ездит на дорогом авто. Мы должны его уведомить, что проверяем ездил ли он на таком авто", - сказал Новиков.
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