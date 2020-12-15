Теперь мы должны уведомлять судей о проверке имущественного положения, - Новиков

15 декабря, 2020, 22:14

Закон о возобновлении работы НАПК выделяет судей в отдельную категорию субъектов проверки, считает руководитель агентства

Об этом в эфире программы "Главное" на Еспресо.TV рассказал председатель НАПК Александр Новиков.

"Фактически изменений никаких нет. Фактически это тот закон, который существовал на момент принятия решения Конституционным судом. Единственное, он выделяет судей в отдельную категорию субъектов проверки. Закон запрещает вносить предписания в Конституционный суд и судьям вообще. Еще недостатки? Мы фактически не сможем проводить мониторинг образа жизни судей. Закон предусматривает, что мы должны уведомлять судей о таком мониторинге. О чем это? Например, судья ездит на дорогом авто. Мы должны его уведомить, что проверяем ездил ли он на таком авто", - сказал Новиков.

По его словам, теперь протоколы судьям смогут вручать только председатель НАПК или его заместитель. То есть, если вспомнить, что судей 5 тысяч, а вручить им протоколы могут только 4 человека, то это создает трудности для НАПК.

Также теперь полицейские или другие должностные лица могут требовать для себя отдельного порядка проверки, заметил Новиков. И в этом одна из опасностей нового закона.

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