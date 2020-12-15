Суд приостановил полномочия новоизбранного главы Хмельницкого облсовета

15 декабря, 2020, 09:36

Виолетту Лабазюк, новоизбранную главой Хмельницкого областного совета, через суд пытаются отстранить от должности, сейчас его полномочия приостановлены

Об этом заявила сама Лабазюк, передает пресс-служба совета .

Депутат облсовета Вадим Лозовой подал иск в суд, в котором заявил, что во время подсчета голосов счетная комиссия учла два бюллетеня с некорректно проставленными отметками. Идентичные иски были поданы еще двумя депутатами ..

Хмельницкий окружной административный суд остановил решение об избрании Лабазюк председателем облсовета.

Ее советник Андрей Сорокопуд считает, что в действиях депутатов, которые подали иски в суд, усматривается ряд нарушений. Он добавил, что апелляционная жалоба будет направлена в Седьмого апелляционного суда, кроме того, будет обращение в Высший совет правосудия.

Лабазюк заявила, что ее полномочия приостановлено, и добавила, что считает это политическим давлением.