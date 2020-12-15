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Espreso.tvОбществоСуд приостановил полномочия новоизбранного главы Хмельницкого облсовета

Суд приостановил полномочия новоизбранного главы Хмельницкого облсовета

Виолетту Лабазюк, новоизбранную главой Хмельницкого областного совета, через суд пытаются отстранить от должности, сейчас его полномочия приостановлены

Об этом заявила сама Лабазюк, передает пресс-служба совета .

Депутат облсовета Вадим Лозовой подал иск в суд, в котором заявил, что во время подсчета голосов счетная комиссия учла два бюллетеня с некорректно проставленными отметками. Идентичные иски были поданы еще двумя депутатами ..

Хмельницкий окружной административный суд остановил решение об избрании Лабазюк председателем облсовета.

Ее советник Андрей Сорокопуд считает, что в действиях депутатов, которые подали иски в суд, усматривается ряд нарушений. Он добавил, что апелляционная жалоба будет направлена в Седьмого апелляционного суда, кроме того, будет обращение в Высший совет правосудия.

Лабазюк заявила, что ее полномочия приостановлено, и добавила, что считает это политическим давлением.

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