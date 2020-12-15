Суд приостановил полномочия новоизбранного главы Хмельницкого облсовета
Об этом заявила сама Лабазюк, передает пресс-служба совета .
Депутат облсовета Вадим Лозовой подал иск в суд, в котором заявил, что во время подсчета голосов счетная комиссия учла два бюллетеня с некорректно проставленными отметками. Идентичные иски были поданы еще двумя депутатами ..
Хмельницкий окружной административный суд остановил решение об избрании Лабазюк председателем облсовета.
Ее советник Андрей Сорокопуд считает, что в действиях депутатов, которые подали иски в суд, усматривается ряд нарушений. Он добавил, что апелляционная жалоба будет направлена в Седьмого апелляционного суда, кроме того, будет обращение в Высший совет правосудия.
Лабазюк заявила, что ее полномочия приостановлено, и добавила, что считает это политическим давлением.
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