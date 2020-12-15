Стоимость проезда в маршрутках Киева в следующем году может вырасти минимум до 12 грн, - "Трансгруп"

15 декабря, 2020, 14:37

По словам директора "Трансгруп" Владимира Назаренко, стоимость проезда в маршрутных такси в январе-марте 2021 года в Киеве и области может вырасти минимум до 12 грн

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

"Кто выйдет и выживет после локдауна, это уже будем видеть, кто сможет уехать, кто не сможет, и дальше будет решаться, какая будет цена (...) Стоимость может вырасти как минимум до 12 гривен. В первом квартале следующего года можно ожидать каких-либо изменений в плане стоимости проезда в общественном транспорте ", - цитирует агентство слова Назаренко.

По его словам, сейчас средняя стоит проезда в столичных маршрутках составляет 8 грн, при этом компании, которые обслуживают около 15 маршрутов, выставили цену ниже рыночной, но с 15 декабря они также решили сравнить стоимость проезда с общерыночной.

При этом Назаренко подчеркнул, что к началу второй волны локдауна 8 января перевозчики не планируют повышать цены.

Он добавил, что пассажиропоток в маршрутках в этом году упал в среднем на 40%. Так в январе-сентябре пассажирооборот транспортных предприятий составил 41,8 млрд пассажиров на квадратный километр, или 46,3% от объема десяти месяцев 2019 года.

"Я думаю, что перед локдауном транспортные компании обратятся в город, чтобы согласовать трафик перевозок и уменьшение количества подвижного состава, работающего на маршрутках. Потому что если оставил все как есть, компании точно обанкротятся", - подчеркнул Назаренко.

Он отметил, что прогнозирует существенное сокращение пассажиропотока во время локдауна, что крайне негативно скажется на работе перевозчиков.