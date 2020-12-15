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Спикер СБУ Гитлянская сообщила, что уходит с поста

После шести лет в должности пресс-секретарь Елена Гитлянская уходит из Службы безопасности Украины

Об этом она сообщила в Facebook.

"Это был очень интересный и ценный опыт. За это время судьба свела меня с настоящими офицерами-патриотами, которые делали все возможное и невозможное для защиты нашей страны от российского агрессора. Иногда, мне как PRщице, было очень жаль, что самые интересные, самые значительные операции Службы, какими бы гордилась любая спецслужба мира, оставались "за кадром" общественного внимания в интересах государственной безопасности. Надеюсь придет время и общество не только узнает, но и даст им надлежащую высокую оценку", - рассказала Гитлянская.

Гитлянская не указала точную причину увольнения, а СБУ пока не сообщила, кто ее заменит.

Отметим, она проработала в должности спикера шесть лет.

Уважаемые друзья! Вот и пришло время двигаться дальше! Шесть лет своей жизни я посвятила развитию коммуникаций Службы ...

Опубликовано Гитлянськой Оленой Вторник, 15 декабря 2020 г.

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