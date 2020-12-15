Семьи 53-х заключенных Кремля получат по 100 тыс. грн помощи

15 декабря, 2020, 11:40

Семьи 53-х незаконно заключенных граждан, которые сейчас находятся за решеткой в РФ или содержатся в ОРДЛО, получат материальную помощь по 100 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Межведомственная комиссия приняла решение о выделении материальной помощи еще пятьдесят третьего украинским гражданам. Поэтому, материальную помощь по 100 тыс гривен получат семьи 53-х незаконно заключенных Российской Федерацией украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой в РФ и содержатся на временно оккупированных территориях ", - говорится в сообщении.

По результатам 2020 года 116 семей заключенных получат такую помощь от государства. Общая сумма выплат составляет 11,6 миллиона гривен.