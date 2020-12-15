Рассчитался копейками: в Одессе водитель маршрутки избил пассажира
15 декабря, 2020, 20:28
В Одессе водитель маршрутки напал на пассажира, который рассчитался за проезд мелкими монетами
Об этом сообщили в горсовете .
Житель Одессы обратился в мэрию, отметив, что сегодня, 15 декабря, около 7:30 водитель 214-й маршрутки на улице Декабристов за оплату проезда копейками напал на него со спины.
Он отметил, что водитель рассек ему переносицу и порвал одежду.
Теперь в инциденте будет разбираться Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета. Вопрос планируют решить до 14 января 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb