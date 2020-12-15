Рада приняла за основу реформу Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Его поддержали 269 народных депутатов.
Документ регулирует представления кандидатур на должность члена Национального совета. Для отбора кандидатов на должность члена Совета предлагают создавать конкурсную комиссию. Она обсуждать кандидатуры и вносить на рассмотрение президенту представление с выводами и рекомендациями.
В законопроекти прописан перечень требований и ограничений к кандидатуре.
Документ устанавливает требования к общественным объединениям таспилок, которые могут быть субъектами представления кандидатур на должность члена Национального совета.
В законопроекти есть перечень оснований для досрочного прекращения полномочий члена Нацсовета.
Оклады членов совета устанавливаются на уровне 33 прожиточных минимумов (более 72 тыс. грн).
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