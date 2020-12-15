"Перемирие" на Донбассе: оккупанты открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Шумов

15 декабря, 2020, 19:13

14 декабря вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в начале суток, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное оккупанты дважды применил для огневых провокаций гранатометы и стрелковое оружие.

А под вечер российские вооруженные формирования дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумов.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

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