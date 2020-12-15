"Это поддержание самоуважения": Княжицкий призвал нардепов выйти под ГБР в поддержку Татьяны Чорновол

15 декабря, 2020, 12:07

Народный депутат от Европейской Солидарности Николай Княжицкий призвал остальных нардепов прийти в 15:00 в Государственное бюро расследований в поддержку активистки Татьяны Чорновол, которой 15 декабря должны вручить обвинительный акт

Призыв поддержать Татьяну Чорновол Николай Княжицкий произнес с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Сегодня Татьяне Чорновол вручают обвинительный акт в убийстве. Очевидно, Татьяна никого не убивала, мы же все это понимаем. А кто из нас пойдет сегодня в 15:00 под ГБР, чтобы это остановить? Нет, мы посадим глаза вниз, будем бегать по соцэконом к премьеру, думать, как дерибанить бюджет, как украсть у этой бедной несчастной стране последние деньги у врачей и у тех, кто болен коронавирусом? Мы не замечаем, как мы превращаемся из нормального общества на дикарей при этой власти Зеленского. Я призываю нас всех остановиться. Давайте придем сегодня в ГБР и поддержим Татьяну, потому что это не поддержка Татьяны - это поддержание нормальных человеческих ценностей, это поддержание самоуважения к себе, это поддержка каждого украинца, который хочет жить в Европе, а не гнить в продажном постсоветском обществе , как мы продолжаем последнее время. Мы сделали попытку вырваться из этого на Майдане, а сейчас не замечаем, как вновь опускаемся в болото ", - сказал Княжицкий.

Народный депутат также напомнил, как Чорновол участвовала в акциях против режима президента Леонида Кучмы, в Революции Достоинства, как ей угрожали физическим насилием.

"Я помню Татьяну как журналиста" Левого Берега ", помню, когда она себя приковывала наручниками к рельсам во время акции" Украина без Кучмы ", помню в штабе Революции Достоинства, когда у нас с ней на руках умирали люди и она не убивала людей, а спасала их. Помню, как радовалась, когда находила очередные "сокровища" Януковича, украденные в украинцев. Помню, как ее пытались убить, помню, как за ней гонялись на машине, пам "Помню, как ГБР ей мстило и все мы помним", - добавил Княжицкий.

Нардеп от евросолидарности призвал коллег прийти на бул. Леси Украинки, 26 в 15:00 и поддержать активистку.

"Друзья, вы были на Майдане, все фракции. Те, которые сейчас за этот позорный Нацсовет этот закон (№4107 об изменениях по обеспечению независимости Нацсовета по телерадиовещанию - ред.) голосовали те, которые сегодня промолчат и потуплять глаза. Давайте поднимем головы и выйдем к ГБР в 15:00 на Леси Украинки, 26. Спасибо! Остановим это гадское наше сползание неизвестно куда! Спасибо! Слава Украине! " - сказал Княжицкий.

Напомним, ранее Чорновол заявила, что 15 декабря ей вручат обвинения по делу о поджоге офиса ПР.

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