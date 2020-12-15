Пыталась пронести наркотики из РФ: на Харьковщине пограничники задержали 71-летнюю старушку

15 декабря, 2020, 17:35

Пограничники задержали 71-летнюю женщину, которая пыталась пронести из России две бутылки наркотиков на пункте пропуска "Гоптовка"

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники совместно с таможенниками задержали женщину 1949 года рождения на пункте пропуска "Гоптовка". Служебный пес пронюхал две бутылки наркотиков.

"Сначала на гражданку Украины, которая шла пешком в Россию, произошло срабатывание пограничной служебной собаки, натренированной на поиск наркотиков. В ходе дальнейшей проверки женщина всячески пыталась отвлечь собаку подставляя сумку. Впоследствии под верхней одеждой украинки, а именно во внутренних карманах кофты, были найдены две небольшие бутылки с 430 граммами вещества, которое, скорее всего, является наркотическим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время объяснений женщина заявляла, что якобы не знала, что переносит.

Женщину передали правоохранительным органам и проводят экспертизу найденного в бутылках вещества.

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