Путин - убийца: Навальный обвинил президента РФ в подготовке его отравления. Павел Климкин в cтриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

15 декабря, 2020, 14:37

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Путин - убийца. Навальный обвинил ФСБ и лично Путина в подготовке его убийства. Последствия для Украины и мира;

Норманди на паузе - чем хвастается Зеленский и что ждет Донбасс?

краткие итоги внешней политики Украины в 2020 году.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".