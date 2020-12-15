Путин - убийца: Навальный обвинил президента РФ в подготовке его отравления. Павел Климкин в cтриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
15 декабря, 2020, 14:37
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- Путин - убийца. Навальный обвинил ФСБ и лично Путина в подготовке его убийства. Последствия для Украины и мира;
- Норманди на паузе - чем хвастается Зеленский и что ждет Донбасс?
- краткие итоги внешней политики Украины в 2020 году.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".