Путин поздравил Байдена с победой на выборах в США

15 декабря, 2020, 12:52

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Лидер РФ также добавил, что готов к взаимодействию и контактам с новым главой Белого дома

Об этом сообщает ТАСС.

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах президента Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

Российский президент также пожелал Байдену "всяческих успехов".

"Россия и США, несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Напомним, накануне в США произошло голосования выборщиков . Согласно результатам Коллегия выборщиков отдала 302 голоса Джо Байдену, тогда как у действующего президента Дональда Трампа - 232.

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