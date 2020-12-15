Протест предпринимателей на Майдане: во время демонтажа палаток произошли столкновения между полицией и активистами

15 декабря, 2020, 18:33

В Киеве 15 декабря, во время демонтажа установленных на Майдане Независимости палаток, произошли столкновения между ФОПами-протестующими и правоохранителями

Об этом сообщает РБК-Украина.

На Майдане Независимости полицейские начали демонтировать палатки, установленные протестующими.

В ходе этого начались столкновения между активистами и силовиками.

Как отмечается, были слышны взрывы и виден дым, как от дымовых гранат.

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После демонтажа нескольких палаток, силовики отошли от протестующих.

Как отмечают журналисты, вблизи Майдана Независимости находятся большие отряды правоохранителей.

Известно, что в ходе столкновений, предварительно, есть пострадавшие, по меньшей мере двое - протестант и силовик.

Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Как сообщает Радио Свобода, в настоящее время на Майдане Независимости осталось три палатки активистов.

Фото: РБК-Украина

Напомним, 15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой на Майдан Независимости, зажигая файеры. Во время попыток установления палаток на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией. Пострадали около 40 правоохранителей .

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