Протест предпринимателей на Майдане: во время демонтажа палаток произошли столкновения между полицией и активистами
Об этом сообщает РБК-Украина.
На Майдане Независимости полицейские начали демонтировать палатки, установленные протестующими.
В ходе этого начались столкновения между активистами и силовиками.
Как отмечается, были слышны взрывы и виден дым, как от дымовых гранат.
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После демонтажа нескольких палаток, силовики отошли от протестующих.
Как отмечают журналисты, вблизи Майдана Независимости находятся большие отряды правоохранителей.
Известно, что в ходе столкновений, предварительно, есть пострадавшие, по меньшей мере двое - протестант и силовик.
Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
Как сообщает Радио Свобода, в настоящее время на Майдане Независимости осталось три палатки активистов.
- Напомним, 15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой на Майдан Независимости, зажигая файеры. Во время попыток установления палаток на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией. Пострадали около 40 правоохранителей .
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