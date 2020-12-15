Протест предпринимателей на Майдане: активисты установили новые палатки, планируют остаться на всю ночь
15 декабря, 2020, 20:05
В Киеве на Майдане Независимости ФОПы-протестующие установили новые палатки, пока там находится около 200 человек
Об этом сообщает РБК-Украина.
Активисты установили новые палатки на Майдане Независимости, после того, как силовики демонтировали большую часть установленных ранее.
По словам протестующих, они планируют остаться на всю ночь в центре Киева.
Как сообщают журналисты, сейчас ситуация на Майдане Независимости спокойная. Большая часть силовиков уже ушла.
Понемногу расходятся и ФОПы. Сейчас на Майдане находится около 200 человек.
Фото: РБК-Украина
- Напомним, 15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой на Майдан Независимости, зажигая файеры. Во время попыток установки палаток на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией. Пострадали около 40 правоохранителей .
- Впоследствии, ФОПы-митингующие установили на Майдане около 10 палаток.
- Во время демонтажа установленных палаток на Майдане Независимости произошли столкновения между ФОПами-протестующими и правоохранителями.
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