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Espreso.tvОбществоПротест предпринимателей на Майдане: активисты установили новые палатки, планируют остаться на всю ночь

Протест предпринимателей на Майдане: активисты установили новые палатки, планируют остаться на всю ночь


фото: РБК-Україна
В Киеве на Майдане Независимости ФОПы-протестующие установили новые палатки, пока там находится около 200 человек

Об этом сообщает РБК-Украина.

Активисты установили новые палатки на Майдане Независимости, после того, как силовики демонтировали большую часть установленных ранее.

По словам протестующих, они планируют остаться на всю ночь в центре Киева.

Как сообщают журналисты, сейчас ситуация на Майдане Независимости спокойная. Большая часть силовиков уже ушла.

Понемногу расходятся и ФОПы. Сейчас на Майдане находится около 200 человек.

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Фото: РБК-Украина

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