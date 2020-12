Прогноз погоды на 16 декабря: синоптик Наталья Диденко предупредила о туманах и гололеде

15 декабря, 2020, 14:06

В Украине 16 декабря ожидается гололедица, гололед и ухудшение видимости из-за туманов

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook .

"В среду, 16-го декабря, осадки из Украины подвинет антициклон Yadigar. Поэтому будет преобладать погода, если не сухая, так как - туманы, но без снега и ледяных дождей", - отметила синоптик.

Лишь на крайнем востоке Украины еще задержится снег и мокрый снег с гололедом.

На дорогах большинства областей - гололедица.

"Блуждать периодически туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров, в долинах - еще ниже", - отметила госпожа Диденко.

Температура воздуха 16-го декабря будет колебаться преимущественно около 0 ° C, на Западе и Юге Украины + 2 ° C ... + 6 ° C, на Востоке -1 ° C ... -3 ° C.

В Киеве 16-го декабря осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Температура воздуха ближайшей ночью 0 ° C ... -2 ° C, завтра днем 0 ° C ... + 2 ° C.

Половину декабря преодолели, смотрим дальше, в синоптических зимнее будущее. Хотя оно пока на зимнее не слишком похоже) В ... Опубликовано Наталкой Диденко Вторник, 15 декабря 2020 г.

