После выхода расследования об отравлении Навального Песков отменил традиционный брифинг для СМИ

15 декабря, 2020, 15:42

Во вторник, 15 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неожиданно отменил свой брифинг для СМИ, который традиционно проводил каждый будний день

Об этом сообщает Медуза.

Эту же информацию подтвердил у себя в Twitter журналист The Independent Оливер Кэрролл.

"Кремль не будет проводить свой ежедневный пресс-звонок сегодня или завтра - с целью "подготовки" к большой пресс-конференции Путина в четверг. Абсолютно ничего общего с новым шокирующим расследованием по Навальному", - написал он.

Well blow me down with a feather. The Kremlin will not be holding its daily press call today or tomorrow - in order to "prepare" for Putin's big press conference on Thursday. Absolutely nothing to do with those @navalny hit squad revelations .. - Oliver Carroll (@olliecarroll) December 15, 2020

Брифинг, который должен состояться 16 декабря, Песков также отменил.

Такое решение было принято на фоне публикации расследования Bellingcat об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, к которому оказались причастны работники ФСБ.

Формальным же поводом для отмены брифинге в Кремле назвали подготовку к пресс конференции Владимира Путина, запланированной на 17 декабря.

По результатам совместного расследования Bellingcat и The Insider, к которому привлекли и самого Навального, ключевую роль в его отравлении сыграли сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ РФ.

Спецоперация проводилась группой из не менее восьми человек, которые следили за оппозиционером с 2017 года. Расследователи также выяснили, что отравление основателя ФБК в Томске могло быть уже не первым.

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