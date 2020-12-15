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Espreso.tvОбществоPornHub убрал 80% видео из-за упреков в публикации детского порно и видео изнасилований

PornHub убрал 80% видео из-за упреков в публикации детского порно и видео изнасилований

Порносайт Pornhub удалил 80% своих роликов, временно сняв все неверифицированные любительские видео по обвинению в публикации порно с детьми и изнасилований

Об этом сообщает BBC Украина .

Pornhub сообщил, что правила для публикации видео будут строже.

По новым правилам, на сайте останется только контент партнеров и верифицированных "моделей", которые сами имеют выкладывать видео со своим участием.

С сайта удалили миллионы видео.

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Pornhub пояснил, что часть роликов убрали по доступу, но не удалили. Сервис даст возможность верифицировать свои учетные записи - и тогда видео снова смогут смотреть пользователи.

"Очевидно, что Pornhub стал мишенью не из свои подходы и не потому, как мы похожи или непохожи на аналогичные сервисы, а потому, что мы платформа с контентом для взрослых", - говорится в сообщении сайта.

По мнению сайта, проблема возникла из-кампании против порнографии.

Сайт также заявил, что его преследуют организации, стремящиеся искоренить порнографию как таковую.

В своей статье журналист NYT Николас Кристоф рассказал, что поиск на сайте выдает тысячи результатов с роликами, в которых есть несовершеннолетние девушки. Также он сообщил, что несколько жертв изнасилований увидели видео этих самых инцидентов.

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15 декабря, 2020 вторник

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