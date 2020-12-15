PornHub убрал 80% видео из-за упреков в публикации детского порно и видео изнасилований

По новым правилам, на сайте останется только контент партнеров и верифицированных "моделей", которые сами имеют выкладывать видео со своим участием.

С сайта удалили миллионы видео.

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Pornhub пояснил, что часть роликов убрали по доступу, но не удалили. Сервис даст возможность верифицировать свои учетные записи - и тогда видео снова смогут смотреть пользователи.

"Очевидно, что Pornhub стал мишенью не из свои подходы и не потому, как мы похожи или непохожи на аналогичные сервисы, а потому, что мы платформа с контентом для взрослых", - говорится в сообщении сайта.