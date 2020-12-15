Пограничники не пустили в Украину почти 20 тыс. иностранцев в 2020 году

15 декабря, 2020, 13:27

Государственная пограничная служба Украины в 2020 году не пропустила в Украину более 19,5 тыс. иностранцев

Об этом сказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Всего с начала года в Украине по разным причинам мы не пропустили более 19,5 тыс. иностранцев. В большинстве случаев это те, кто не смог подтвердить цель своего путешествия, имели ограничения въезда или незаконно посещали оккупированные территории, превысили сроки пребывания или путешествовали с недействительными документами. Больше всего среди иностранцев это граждане России, Молдовы и Турции ", - сказал Дейнеко.

По его словам, выявлено более 8 тыс. человек, незаконно посещали оккупирован Крым.

Он отметил, что позиция пограничников принципиальная: если гражданин иностранного государства посещал территорию оккупированного Крыма или ОРДЛО вопреки законодательству, получает три года запрета въезда в Украину.

"Периодически разные люди идут на все, чтобы попасть на территорию Украины. Среди этого года получил запрет въезда: Кирилл Гребенщиков, Борис Корчевников (но он въехал в Украину, а уже выезжая, получил запрет въезда) Антон Пампушный, Петр Мамонов, Светлана Чебан, Алексей Петрушко, Наталья Краснова, Александра Митрошина, Игорь Ливанов, Елена Корикова, Павел Баршак, участники лирической комедии "Идеальный свидетель" пошли дальше и попытались въехать в Украину дважды, поэтому сначала при попытке въезда они получили запрет на три года, а потом заехали на соседней пункт пропуска и получили уже десять лет запрета въезда в Украину ", - рассказал Дейнеко.

По его словам, также был запрещен въезд в Украину группе из пяти граждан РФ, которые ехали в Киев проводить тренинги и лекции по журналистике.

На вопрос о том, использует Госпогранслужба соцсети и сайт «Миротворец» при поиске этой информации, он ответил, что используют все законные ресурсы.

Дейнеко отметил, что эта информация проверяется, и Госпогранслужба дает возможность каждому человеку при пересечении границы высказать свое мнение, опровергнуть или подтвердить его.